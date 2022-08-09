Вильнюс, , 10:52 — REGNUM Самые доступные по цене повседневные продукты питания за год подорожали в Литве более чем на 30%. Таковы данные специализированного портала Pricer. lt, опубликованные 9 августа.

Потребительская корзина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Аналитики портала, который специализируется на учёте и сравнении цен, отмечают, что цены выросли на 51 группу продуктов из 52. Подешевел только картофель, заметнее всего подорожали подсолнечное масло, молоко, сметана, творог, яйца, кофе, макароны. Цены на 45 типов продуктов поднялись по меньшей мере на 10%.

«Анализ цен в розничной сети самых дешёвых повседневных продуктов питания показал, что по сравнению с июлем прошлого года в июле нынешнего данная потребительская корзина подорожала на €16,31, или на 30,4%», — говорится в публикации.

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