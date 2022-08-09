Вильнюс, 9 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Самые доступные по цене повседневные продукты питания за год подорожали в Литве более чем на 30%. Таковы данные специализированного портала Pricer. lt, опубликованные 9 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

Аналитики портала, который специализируется на учёте и сравнении цен, отмечают, что цены выросли на 51 группу продуктов из 52. Подешевел только картофель, заметнее всего подорожали подсолнечное масло, молоко, сметана, творог, яйца, кофе, макароны. Цены на 45 типов продуктов поднялись по меньшей мере на 10%.

«Анализ цен в розничной сети самых дешёвых повседневных продуктов питания показал, что по сравнению с июлем прошлого года в июле нынешнего данная потребительская корзина подорожала на €16,31, или на 30,4%», — говорится в публикации.

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