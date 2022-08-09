Москва, , 10:46 — REGNUM Госдума должна вернуться к обсуждению вопроса о введении системы цифровой идентификации болельщиков, так как она наносит ущерб отечественному спорту в условиях спортивных санкций западных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

7 августа на матч «Ростов» — «Оренбург» пришли менее 5 тыс. болельщиков. В этот день был установлен антирекорд по посещаемости стадиона «Ростов Арена».

«Когда правительство вносило законопроект в Думу, депутатов заверили, что Минцифры тщательнейшим образом проработало процедуру и у болельщиков, не замеченных в хулиганстве, ни возникнет проблем с получением Fan ID. А на практике система, которую отрабатывали несколько лет, сейчас отказывает в выдаче карт даже сотрудникам клубов. Это в чистом виде головотяпство со взломом!» — подчеркнул Миронов.

Он отметил, что депутаты не имеют права игнорировать реакцию любителей спорта, которые «голосуют ногами» против введения Fan ID.

«Цель, которую ставили инициаторы новшества, достигнута — на трибунах теперь полный порядок. Потому что они пустые. Нет людей — нет проблем! Чиновники довольны, правоохранителям меньше хлопот. Но нас это категорически не устраивает, ведь Fan ID бьет по российскому спорту, который и без того страдает от западных санкций. Очевидно, Дума должна вернуться к этому вопросу и постараться его решить до 1 декабря, когда новые требования должны распространиться на все стадионы страны», — заключил Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: Установлен антирекорд посещаемости стадиона «Ростов Арена»