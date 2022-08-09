Луганск, 9 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки ликвидировали до 40 боевиков ВСУ, сообщили 9 августа в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 4 единицы специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки силы ЛНР очистили от взрывоопасных предметов более восьми гектаров территории.