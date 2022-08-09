Элиста, 9 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 81 носителя коронавируса, выздоровели 13 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 9 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

Лечение в ковидном стационаре получают 48 пациентов, из них трое находятся в тяжёлом состоянии.

Всего с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 52 911 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 144 пациента. Справиться с COVID-19 не смогли 843 человека.