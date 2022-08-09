Самара, , 10:46 — REGNUM Фестиваль «Жигулёвская вишня» пройдет в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Один из пирогов-конкурсантов Екатерина Некрасова © ИА REGNUM

Сообщается, что после двухлетнего перерыва 13 августа в с. Ширяево пройдет фестиваль, в ходе которого можно будет посмотреть на кулинарные чудеса, созданные руками пекарей, и отведать пирогов.

Отмечается, что в рамках 16-го фестиваля «Жигулевская вишня» пройдет конкурс вишневого пирога, конкурс костюмов «Вишневый сад», а также конкурс «Вишневая фантазия».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прошел Грушинский фестиваль.