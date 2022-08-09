Тында, Амурская область, , 10:44 — REGNUM В Амурской области в пострадавших от паводка населённых пунктах идут аварийно-восстановительные работы. Вода ушла из Магдагачинского и Тындинского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Паводок ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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В Тынде сушат помещения, откачивают воду из подвалов, очищают территории от мусора, проводят дезинфекцию. В посёлке Магдагачи идут работы по восстановлению водоснабжения, организован подвоз воды населению. В ликвидации последствий паводка задействованы более 240 человек и техника, в том числе плавающие транспортёры.

«Перевозим людей, находящихся в ПВР, вертолётами. Но приходится брать в расчет погоду, которая вносит свои коррективы — по области все еще идут дожди, местами с сильным ветром», — написал в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

В регионе сохраняется режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка прекращено транспортное сообщение более, чем с 30 населёнными пунктами Амурской области. В Зее из-за нехватки топлива и невозможности его доставить введён режим ЧС. Два моста разрушены в Тынде, один — через реку Малая Грязнушка на автодороге Зея — Тыгда.