Ульяновск, 9 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области коммерческая организация, директор которой передал взятку бывшему ветеринарному врачу, оштрафована на 1 млн рублей за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным надзорного ведомства, с марта 2020 года по декабрь 2021 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью дал взятку ведущему ветеринарному врачу Мелекесского центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По информации правоохранителей, речь идёт о сумме в 248 тыс. рублей за выдачу ветеринарных документов на продукцию для её оперативной отгрузки, в том числе во внерабочее время, выходные и праздничные дни.

Общество привлечено мировым судьёй к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Решением судьи юридическое лицо оштрафовано на 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно о вынесении приговора в Димитровграде бывшему ветеринарному врачу лаборатории Мелекесского центра ветеринарии. Следствие установило, что он помогал одной из компаний решать возникающие ветеринарно-санитарные вопросы, за что получил 248 тыс. рублей. Суд признал его виновным во взяточничестве, назначив 1 736 000 рублей штрафа.