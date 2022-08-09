Таллин, , 10:44 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и мэр Нарвы Катри Райк договорились убрать из публичного пространства в Нарве советские памятники, в том числе установленный на постаменте по дороге в Нарва-Йыэсуу танк Т-34. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

По словам Каллас, «общий знаменатель в том, что советские монументы нужно убрать из публичного пространства. Это понимание было и у подавляющей части депутатов Нарвского горсобрания».

Она добавила, что политики Эстонии и Нарвы согласны с тем, что убрать памятник Т-34 «нужно быстро, чтобы напряженность не успела вырасти». Премьер-министр также считает важным, что снос и демонтаж будут произведены за один раз, а не растянуты во времени.

По словам Каллас, атмосфера на ее встрече с нарвскими депутатами была конструктивной и в горсобрании понимают необходимость такого решения: «Важно, чтобы мы могли обеспечивать безопасность в Эстонии, и я имею в виду не только внешние угрозы, но и внутреннюю безопасность. Именно для обеспечения общественного порядка нужно перенести эти памятники, пока напряженность или тревога не достигли такого уровня, что цена будет уже намного выше»

В то же время она признала, что точный срок переноса танка пока не согласован, так как, по оценке Каллас, предложенный городскими властями двухнедельный срок является слишком долгим.