Донецк, , 10:43 — REGNUM В настоящее время власти Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут переговоры с Пхеньяном по поводу возможности приезда в ДНР северокорейских строителей. Об этом 9 августа заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Сейчас интересно, и это взаимовыгодно, с учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуется строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР», — сказал он.

Также глава ДНР отметил, что до введения санкций КНДР направляла своих строителей, которые являются высококвалифицированными и дисциплинированными, в другие страны, где они показывали хорошие результаты.

Кроме того, Пушилин уточнил, что первая группа северокорейских строителей — бригадиры — приедут в республику в самое ближайшее время для того, чтобы оценить объемы работы.

«Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки ДНР Ольга Колударова рассказала, что в соответствие с российскими стандартами будут приведены после пересмотра нормы питания для школьников в республике.