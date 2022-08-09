Липецк, 9 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлён, сообщила 9 августа пресс-служба Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Режим временного ограничения полетов для аэропорта «Липецк» и ещё десяти российских аэропортов, продлён до 03:45 17 августа.

Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.