Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Ростовской области запас вакцины от коронавируса превышает 200 тыс. доз. В наличии есть также препарат «Спутник-М» для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«[Имеющийся запас вакцины] является достаточным для организации бесперебойной вакцинации населения региона. В случае необходимости минздравом области заблаговременно формируются заявки на распределения необходимого количества вакцины в регион», — уточнили в ведомстве.

В последнее время на Дону отмечается увеличение темпов вакцинации и ревакцинации населения.