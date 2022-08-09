Белгород, , 10:44 — REGNUM Специальный спутник с ростками сирени, выращенными в ботаническом саду Белгородского государственного университета, отправили 9 августа в космос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Сирень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с Байконура в 08:52. На борту — 16 малых спутников. Один из них принадлежит БелГУ — в нём находятся ростки сирени. В течение месяца учёные будут пристально наблюдать за растениями.

«За это время учёные планируют получить представление о том, как чувствует себя саженец на орбите, как на него влияет освещение, температура и отсутствие гравитации», — пояснил руководитель проекта — директор инжинирингового центра Белгородского госуниверситета Иван Никулин.

Сплав для отливки космического аппарата также разработали на базе университета. Посмотреть на белгородскую сирень в невесомости в режиме реального времени могут все желающие через специально разработанное мобильное приложение «Сирень в космосе».

Эксперимент по автономному выращиванию сирени в космосе рассчитан на год и реализуется в рамках программы НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК».