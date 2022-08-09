Мурино, Ленинградская область, 9 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Возгорание складского помещения в Мурино по предварительной причине могло начаться из-за неисправности проводки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

В промзоне в Мурино горел ангар площадью в 1500 кв. м. Сообщение о возгорании на объекте поступило в дежурную службу МЧС 8 августа в 20:26. В тушении пожара принимали участие пять смен пожарных частей Ленобласти и другие подразделения РСЧС. Уже в 22:45 пожар был ликвидирован.

Следственные органы Ленобласти организовали доследственную проверку по факту пожара по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. На место ликвидированного пожара отправилась следственно-оперативная группа для осмотра территории.

Сотрудники СКР получили необходимую документацию на земельный участок. Все лица, имеющие отношения к объекту (собственник, арендатор, прораб, начальник отдела архитектуры администрации, охранник и другие), были опрошены.

Отметим, что в ходе пожара никто не пострадал. Между тем проверочные мероприятия продолжаются. По их результатам примут процессуальное решение.