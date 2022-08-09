Томск, , 10:39 — REGNUM 25 парашютистов-десантников пожарной службы Томской авиабазы выехали в Ханты-Мансийский округ для борьбы с лесными пожарами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства региона.

Лесной пожар Alexey Kudenko / Алексей Куденко

«В рамках межрегионального плана маневрирования сил наши бойцы будут задействованы в ликвидации сложных лесных пожаров в труднодоступных участках. Сейчас на территории округа действует режим ЧС», — отметили в ведомстве.

В Югру отправились пожарные из Верхнекетского, Бакчарского, Колпашевского и Батуринского авиаотделений.

Добавим, что на территории самой Томской области за последние сутки ликвидировано два лесных пожара. Между тем, синоптики прогнозируют в регионе высокую пожарную опасность 9–12 августа.

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