Пермь, 9 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Пермский краевой суд назначил дату, когда будет первое заседание по громкому делу о расстреле людей на территории университета, сообщает портал 59.ru.

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Первое заседание состоится 5 сентября. Напомним, что также 9 августа суд рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для бывшего студента вуза Тимура Бекмасурова. Срок содержания под стражей продлён до 27 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего студента Пермского государственного национального исследовательского университета обвиняют в массовом убийстве и в покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и в умышленном повреждении чужого имущества. На территории вуза 20 сентября 2021 года были расстреляны люди. Погибли шесть человек. Десятки получили ранения и травмы.