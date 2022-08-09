Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), их интересовали документы из Белого дома. Об этом 9 августа сообщило The New York Times со ссылкой на источники.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Обыск был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в резиденцию в Мар-а-Лаго после того, как покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов», — пишет издание.

По словам источника, сотрудники ФБР проводили обыск с целью выяснить, остались в поместье экс-президента США какие-либо документы. Всего сотрудники ФБР обнаружили 15 коробок с секретными материалами.

По словам Трампа, обыски направлены на то, чтобы воспрепятствовать ему выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году.

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