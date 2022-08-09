Москва, , 10:36 — REGNUM В РФ основная часть заявок на автомобильные кредиты не утверждается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Автокредиты у нас сжались довольно сильно. Основная часть заявок не утверждается. Но с другой стороны, поставьте себя на место автосалона, — сказал Делягин. — Вы на продаже одной машины зарабатываете столько, сколько раньше зарабатывали на продаже пяти! Так зачем же вам продавать пять машин, если достаточно продать одну? Цена выросла в полтора-два раза, но ваша маржа выросла существенно больше. Поэтому вам можно просто не напрягаться. Тем более если вы продаете меньше машин по более высокой цене, то вы экономите на переменных издержках. Вам нужно меньше менеджеров и всего остального».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что ситуация в сегменте российского автомобильного кредитования усугубляется безумным скачком цен.

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