, 10:35 — REGNUM На рекордный рост цен электроэнергии в Эстонии, Латвии и Литве действуют сразу несколько факторов, из которых ключевые — дефицит свободных энергомощностей, резкий рост стоимости природного газа и отказ от российской энергии. Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR сообщили опрошенные эксперты.

Всякий раз, когда цена электроэнергии достигает невиданной прежде отметки, ищите конкретные причины и обстоятельства, говорят они. Например, нынешнюю цену более 500 евро за мегаватт-час эксперты объясняют летними ремонтно-профилактическими работами на электростанциях в Эстонии и Финляндии.

Но есть и целый ряд факторов, которые будут действовать действовать еще долго.

«Нынешняя цена электроэнергии объясняется прежде всего резким подорожанием природного газа. Мы в ситуации, когда электричество, вырабатываемое из ископаемого сырья, стоит слишком дорого. Ясно, что в ближайшие месяцы мы низких цен на электроэнергию уже не увидим. Для того, чтобы цены пошли вниз, усилия должны прилагать все страны региона», — отметил заведующий отделом энергетики министерства экономики Яанус Уйга.

Он также отметил, что инвестиции в развитие альтернативных источников электроэнергии в Прибалтике оказались недостаточными на фоне нынешнего дефицита.

Член совета ГАО «Эстонская энергия» (Eesti Energia) Эйнари Кизел назвал ключевой причиной дефицита электроэнергии то, что раньше поддерживать цены в регионе на приемлемом уровне помогал импорт электроэнергии из России, но теперь этой возможности не стало.

«Еще в недавнем прошлом Латвия и Литва в отдельные месяцы удовлетворяли половину своей потребности в электроэнергии за счет импорта из России. У Литвы и Латвии есть собственные мощности для выработки электроэнергии, но беда в том, что они вырабатывают его в основном из природного газа, цена которого сейчас тоже рекордно высока. А на энергобирже цена ориентируется именно на цену самых дорогих производителей», — сказал он.

Председатель Совета по энергетике при Академии наук Эстонии Арви Хамбург добавил, что дефицит электроэнергии спровоцирован тем, что значительно выросло потребление электричества после завершения пандемии коронавируса: «Потребление электроэнергии после пандемии растет, а предложение сокращается, и ясно, что в такой ситуации цена повышается».