Берлин, , 10:43 — REGNUM Конфликт на Украине и стремительное подорожание энергоносителей и других товаров может привести к снижению экономического роста в Германии. Об этом заявил президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм, сообщает 9 августа агентство DPA.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В июне промышленники полагали, что объём производства в Германии вырастет в 2022 году на 1,5%. Теперь они считают, что показатель может быть ещё ниже.

До начала спецоперации России на Украине Германский промышленный союз ожидал роста экономики на 3,5%. По словам Руссвурма, на показатель влияют не только цены на газ, но и растущие цены на другие товары.

Кроме того, среди факторов — значительное повышение процентных ставок в США, слабый экономический рост в Китае. Жители Германии ожидают роста цен на электроэнергию и газ.

«Государство не сможет компенсировать все повышения цен», — сказал глава объединения.

Читайте также: В ФРГ опасаются, что зимой отопление не смогут оплачивать миллионы людей