Калуга, , 11:15 — REGNUM На калужском складе временного хранения были обнаружены живые личинки вредителей в нектаринах из Турции, которые предназначались для отправки в Москву. Об этом 9 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Нектарины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Образцы нектаринов направил в лабораторию, где установили, что турецкие фрукты заражены средиземноморской плодовой мухой.

В итоге опасный груз был задержан, и нектарины из Турции не поступят в магазины столицы.

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