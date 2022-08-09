Калуга, 9 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. На калужском складе временного хранения были обнаружены живые личинки вредителей в нектаринах из Турции, которые предназначались для отправки в Москву. Об этом 9 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нектарины

Образцы нектаринов направил в лабораторию, где установили, что турецкие фрукты заражены средиземноморской плодовой мухой.

В итоге опасный груз был задержан, и нектарины из Турции не поступят в магазины столицы.