Ростов-на-Дону, 9 августа 2022, 10:34 — REGNUM Ростовская полиция за изготовлением наркотиков задержала супругов, имевших судимости. Об этом ИА REGNUM сообщили вы донском управлении МВД России.

Уголовное дело
Уголовное дело
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Предварительно установлено, что нарколабораторию супруги оборудовали в собственном доме. В ходе обыска изъяты используемые для изготовления наркотиков предметы, а также более 30 килограммов готовой продукции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Супруги отправлены под стражу.