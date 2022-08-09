Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Ростовская полиция за изготовлением наркотиков задержала супругов, имевших судимости. Об этом ИА REGNUM сообщили вы донском управлении МВД России.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Предварительно установлено, что нарколабораторию супруги оборудовали в собственном доме. В ходе обыска изъяты используемые для изготовления наркотиков предметы, а также более 30 килограммов готовой продукции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Супруги отправлены под стражу.