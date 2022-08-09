Мадрид, , 10:33 — REGNUM Испанская «Народная партия» (Partido Popular) требует от премьер-министра страны Педро Санчеса созвать конференцию глав регионов, чтобы начать «реальный диалог» с автономными сообществами по поводу плана энергосбережения. Об этом заявил заместитель секретаря «Народной партии» по территориальной организации Мигель Тельядо, пишет агентство EFE.

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По мнению правых, правительственный план энергосбережения должен быть отозван, поскольку он односторонний и несоответствующий интересам регионов.

«Если у него [Санчеса] осталось хоть немного политического достоинства, он должен прервать свой отпуск, немедленно вернуться и созвать эту конференцию глав регионов», — сказал Тельядо.

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