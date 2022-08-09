Мадрид, 9 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Испанская «Народная партия» (Partido Popular) требует от премьер-министра страны Педро Санчеса созвать конференцию глав регионов, чтобы начать «реальный диалог» с автономными сообществами по поводу плана энергосбережения. Об этом заявил заместитель секретаря «Народной партии» по территориальной организации Мигель Тельядо, пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

По мнению правых, правительственный план энергосбережения должен быть отозван, поскольку он односторонний и несоответствующий интересам регионов.

«Если у него [Санчеса] осталось хоть немного политического достоинства, он должен прервать свой отпуск, немедленно вернуться и созвать эту конференцию глав регионов», — сказал Тельядо.