Париж, , 10:33 — REGNUM Эпидемия коронавируса продолжает идти на спад во Франции, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно последним данным министерства здравоохранения Франции, от COVID-19 за сутки умерли 109 человек. Во Франции госпитализированы 18 648 пациентов, в том числе 1121 человек находятся в реанимации. Еще 995 человек поступили в больницы за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России больше не могут посещать Венсенский замок, в котором также находятся архивы министерства вооруженных сил Франции, из-за внутренней директивы, изданной из-за ситуации вокруг Украины.

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