* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 9 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана произвели две атаки на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Фархар провинции Тахар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Поздно вечером, около 23:00 8 августа силы фронта атаковали базу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Чаман Хасда. В ходе боестолкновения обеими сторонами применялось тяжёлое оружие. Также в 02:00 9 августа несколько ракет было выпущено по штабу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и зданию уездной администрации Фархара.

Источники также добавляют, что несколько раненых в результате боя в Чаман Хасда доставлены в центральную больницу Тахара.

Необходимо отметить, что в последнее время в провинции Тахар участились атаки позиций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силами Фронта сопротивления.