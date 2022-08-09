Донецк, 9 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огонь украинских войск попала Еленовка. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:30 зафиксирована атака с позиций в Новомихайловке. По Еленовке выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.