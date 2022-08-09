Уфа, , 10:32 — REGNUM До половины затрат на страхование намерены компенсировать аграриям в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Комбайн в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сообщается, что сумма государственной поддержки сельхозпроизводителям в 2022 году составит 197,5 млн рублей (в 2021 году сумма субсидий на агрострахование в Башкирии составила 118,6 млн рублей).

«Агрострахование с государственной поддержкой — это важный инструмент, как для обеспечения доходности сельхозпроизводства, так и долгосрочного планирования в отрасли. Страхование необходимо для развития сельскохозяйственной отрасли, чтобы нивелировать риски потерь от засухи и других природных катаклизмов, болезней животных», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что в 2022 году аграрии Башкирии заключили 14 договоров страхования посевов общей площадью 72 тысяч га, и десять договоров страхования сельскохозяйственных животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируют рост экспорта масложировой продукции.