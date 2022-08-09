Кемерово, 9 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Министерства сельского хозяйства, образования, промышленности и торговли Кемеровской области прорабатывают оптимальную модель логистического центра для централизованной поставки продуктов питания в социальные учреждения. Соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Цивилёв.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Это позволит не только снизить себестоимость питания в социальных учреждениях и гарантировать её безопасность, но и оказать существенную поддержку местным производствам, что особенно важно в текущей ситуации», — прокомментировал Цивилёв.

Центр будет предоставлять услуги по хранению, контролю и транспортировке продукции потребителям, а также будет заниматься её закупкой и доставкой.