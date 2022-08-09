Москва, , 10:31 — REGNUM Бизнесу необходимо предоставить возможность снизить расходы хотя бы на старте, отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Алексей Говырин © Александр Толмачев

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект о льготах по уплате государственных пошлин за совершение юридически значимых действий вновь созданным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

«Стимулирующий механизм положительно скажется на увеличении числа новых субъектов МСП и, как следствие, увеличении поступлений в бюджет в ближайшей перспективе», — отметил Говырин в своём телеграм-канале.

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