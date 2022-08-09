Москва, 9 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Бизнесу необходимо предоставить возможность снизить расходы хотя бы на старте, отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Александр Толмачев Алексей Говырин

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект о льготах по уплате государственных пошлин за совершение юридически значимых действий вновь созданным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

«Стимулирующий механизм положительно скажется на увеличении числа новых субъектов МСП и, как следствие, увеличении поступлений в бюджет в ближайшей перспективе», — отметил Говырин в своём телеграм-канале.