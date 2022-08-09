Ижевск, , 10:31 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 августа прививку от коронавируса сделали 699 794 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 559 759 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 185 509 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 48 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 164 085 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 844 случая заражения коронавирусом, из них 93 — за минувшие сутки.