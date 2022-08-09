Ижевск, 9 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 августа прививку от коронавируса сделали 699 794 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 559 759 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 185 509 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 48 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 164 085 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 844 случая заражения коронавирусом, из них 93 — за минувшие сутки.