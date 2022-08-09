Вашингтон, , 10:33 — REGNUM В ядерной войне победить невозможно, её вовсе не стоит развязывать. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал в своём микроблоге в Twitter.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Мы вновь заявляем, что в ядерной войне невозможно победить и она не должна вестись», — заявил Блинкен в связи с годовщиной атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что победителей в ядерной войне не будет, развязывать её нельзя. Москва не играет с темой ядерной войны, недопустимость такого конфликта — принципиальная позиция Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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