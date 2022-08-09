Блинкен заявил о невозможности победы в ядерной войне
Вашингтон, 9 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В ядерной войне победить невозможно, её вовсе не стоит развязывать. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал в своём микроблоге в Twitter.
(сс) U.S. Department of State
Энтони Блинкен
«Мы вновь заявляем, что в ядерной войне невозможно победить и она не должна вестись», — заявил Блинкен в связи с годовщиной атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что победителей в ядерной войне не будет, развязывать её нельзя. Москва не играет с темой ядерной войны, недопустимость такого конфликта — принципиальная позиция Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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