Сеул, , 10:32 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретится 12 августа с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с которым обсудит ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Антониу Гутерреш Securityconference.org

«Участники встречи планируют обсудить ряд международных вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове, изменение климата, ситуацию на Украине, а также подготовку к 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — заявил представитель министерства в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН посетит Южную Корею с 11 по 12 августа.

Напомним, что Антониу Гутерреш посещал Южную Корею в 2018 году, когда в городе Пхёнчхан проводились Зимние Олимпийские игры.

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