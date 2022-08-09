Москва, , 10:29 — REGNUM Ситуация в сегменте российского автомобильного кредитования усугубляется безумным скачком цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин Politikus.ru

«В сегменте российского автокредитования ситуация усугубляется безумным скачком цен. Люди понимают, что недвижимость — это инвестиция, и готовы примириться с тем, что она стоит безумных денег. Но когда изделия российского автопрома стоят миллион, а с учетом всех поборов — 1 млн 200 тыс., то уже рука не поднимается брать кредит вот под ЭТО, — констатировал Делягин. — А автосалоны установили цены на машины такие, как будто они их покупали при курсе 120 рублей за доллар. Хотя все понимают, что они покупали при совсем другом курсе. Именно автосалоны, злоупотреблявшие монопольным положением, остановили автопром. Но они же остановили и собственные продажи и автокредитование. Банки не готовы выдавать такие большие кредиты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, какие риски угрожают рынку ипотечного кредитования России.

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