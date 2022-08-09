Ижевск, , 10:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 48 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 164 085 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

За время пандемии в республике подтвердили 168 844 случая заражения коронавирусом, из них 93 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса четыре несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 22 человека старше 65 лет.

4048 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3848 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализирован один человек, накануне в больницу попали семь жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1218 человек, 48 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 20 человек.