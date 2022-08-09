Анна Царькова, 9 августа 2022, 11:00 — REGNUM Газпром с 5 августа возобновил поставки газа в Латвию. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов систем передачи газа (Entsog).
Ранее поставки топлива были прерваны из-за нарушений правил отбора газа.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многих участников обсуждения возмутил тот факт, что Латвия проводит антироссийскую политику, но при этом покупает российский газ.
«Этим трем вымиратам (имеются в виду Латвия, Литва и Эстония. — А. Ц.) вообще бы ничего не давала, больше всех тявкают на Россию», — отреагировала Оксана Л.
«За рубли стали покупать?» — задалась вопросом Nataly P.
«Надувать щеки что-то плохо получается…» — смеется Жанна.
«Да что вы? Уже одумались? Зима-то приближается!» — с сарказмом добавила Marina M.
«А что так? Принципы Латвии на газ не распространяются?» — иронизирует GZ.
«Странные. Визы они не дают из принципа, а газиком нашим не гнушаются», — задумалась Елена.
«Эх, латыши, слабаки», — шутит iru555ik.
«Подождём, когда Германия откажется от своих принципов», — смеется Лилия.
«А зря!» — написал Alexander.
«Они же Россию государством-террористом хотели признать. А с такими бизнес не ведут. Надеюсь, Россия им хотя бы цены повыше поставит…» — отметила Sofia L.
«Зачем это нужно? Пусть сначала все памятники восстановят», — призвал Konstantin.
«Как так-то?.. А санкции?» — спросил один из участников обсуждения.
«Восстанавливаем памятники, публично извиняемся, получаем газ. Только так», — пишет Corvin S.
«Хоть на одну зиму их оставить без газа бы!.. Эх…» — с сарказмом добавила Mariya.
«Молодцы, всё успели! И подна*рать, и лапу протянуть… Шакалы позорные. Пусть сначала от нашего памятника (речь о памятнике освободителям Риги. — А. Ц.) отстанут, например передадут его российской стороне… После — газ! А то они тут показательное издевательство над русскоязычными в Латвии устроить решили, а мы им за это газ?..» — отреагировал еще один участник обсуждения.
«Решили не мерзнуть», — комментирует новость Вера З.
«Да быть не может! Опять, наверное, пропаганда Кремля…» — не без юмора пишет Сергей Р.
«Сначала громко хлопнуть дверью, затем тихо войти и сесть в угол», — проиллюстрировал ситуацию Алексей В.
«Зачем им этот ненавистный газ? Лучше в холоде умереть же», — с сарказмом подытожил Paul N.
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