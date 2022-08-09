Вашингтон, 9 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В критически важный для Анкары момент президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил поддержку российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Речь идёт о встрече президентов двух государств в Сочи, которая привела к взаимопониманию, позволяющему Турции отказаться от долларов для оплаты части своего импорта, что в свою очередь стабилизирует курс лиры и предотвратит новую волну повышения цен в стране.

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Издание отмечает, что это произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» денежных средств своей турецкой дочерней компании «Аккую Нуклеар» для строительства АЭС на побережье Средиземного моря.

«Это огромное благо для турецкого лидера. Поскольку до всеобщих выборов осталось меньше года, а его рейтинги одобрения находятся на рекордно низком уровне, Эрдогану необходимо стабилизировать экономику Турции после того, как его сверхмягкая денежно-кредитная политика оставила валюту без поддержки», — говорится в материале.

Авторы публикации также указали на позицию Анкары по антироссийским санкциям, от присоединения к которым Турция воздерживается.

«Эрдоган хочет углубить экономические связи с Россией, не провоцируя полномасштабного разрыва с традиционными союзниками по НАТО», — пишет Bloomberg.

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Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа провели переговоры в Сочи. На встрече лидеры двух государств обсудили торгово-экономическое взаимодействие, проблемы в сфере энергетики, региональные конфликты, в том числе ситуацию на Украине. Отдельной темой стало обсуждение снятия ограничений на экспорт российских продуктов и содействие России экспорту украинского зерна.

Позднее Эрдоган сообщил, что РФ и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. Он также обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» — и уже пять банков страны работают над этим.