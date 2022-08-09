Чебоксары, 9 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Чувашии возросло поголовье коров, но при этом снизилась численность овец и свиней. При этом растёт производство молока, яиц, мяса. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы

Поголовье КРС, в том числе коров, в республике возросло. На конец июня 2022 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 211,1 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 0,7% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Поголовье коров за указанный период возросло на 0,2% и достигло 89,3 тыс.

В тоже время снизилась численность других видов домашнего скота. Так, поголовье овец и коз сократилось на 5,7%, поголовье свиней уменьшилось на 2,5%, составив соответственно 180,4 тыс. и 136,4 тыс. голов.

Доля поголовья скота в частных подворьях снижается: в структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 96,2% поголовья овец и коз (на конец июня 2021 года — 95,2%), 56,7% крупного рогатого скота (на конец июня 2021 года — 56,9%). Что касается свиней, то население по-прежнему содержит 22% всего поголовья.

В первом полугодии возросло производство основных видов сельскохозяйственной продукции. По расчётам, в хозяйствах всех категорий произведено на убой 57,3 тыс. тонн скота и птицы (+7,5% к первому полугодию 2021 года), 239,9 тыс. тонн молока (+2,8%) и 193 млн штук яиц (+20,8%).

Отметим, что объём производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, включая частные подворья, в I полугодии 2022 года предварительно оценивается в 16 млрд рублей, индекс производства составил 103,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

Напомним, что в Чувашии с 2020 года из-за роста цен на корма частным подворьям возмещают часть средств на содержание коров.

Также в 2022 году для предприятий молочной отрасли республики введена новая форма государственной поддержки. Как сообщало ИА REGNUM , молочным заводам компенсируют за счёт средств региональной казны часть затрат для прироста объёма перерабатываемого молока. На эти цели предусмотрено более 13 млн рублей. Всего в республике работают 20 молочных заводов.