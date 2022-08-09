Салехард, 9 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. На Ямале проживают 49 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Это ненцы, ханты, селькупы, коми и многие другие. 19 тысяч из них ведут традиционный образ жизни, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, напомнив, что 9 августа отмечается международный день коренных народов мира.

Правительство Республики Алтай На праздновании Дня коренных народов мира в Республике Алтай

«Ямал — яркий, удивительный и по-настоящему уникальный. Это историческая родина мудрых хранителей Арктики — коренных народов Севера. Они чтут древние традиции своих предков, самобытную культуру и традиционный образ жизни. Интересы коренных народов Севера всегда во главе угла работы правительства округа. Наша задача — сохранять атмосферу, культуру, уклад жизни коренных народов, соблюдать хрупкий баланс и гармонию между традицией и современностью», — поздравил губернатор ЯмалаДмитрий Артюхов представителей коренных малочисленных народов Севера с международным праздником.

РанееИА REGNUM сообщало, что в Ханты-Мансийске состоится форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Российский Север». Мероприятие будет проходить в период с 14 по 20 октября.

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