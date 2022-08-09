Курск, 9 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России, в том числе в аэропорт Курска, продлен. Об этом 9 августа сообщила Росавиация.

(сс) Maklay62 Самолет

Режим временного ограничения полетов продлен до 03:45 17 августа.

Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.