Махачкала, , 10:26 — REGNUM В Дагестане завершен ремонт автомобильной дороги «Новокули — Ножай-Юрт». Дорога является важным пупепроводом — она соединяет Новолакский район с остальной частью Дагестана, а также с соседним Ножай-Юртовским районом Чечни.

Дорога Vlynn

«Дорога обеспечивает транспортные, социально-культурные и экономические связи населенных пунктов Новолакского района с райцентром и опорной сетью дорог республики, а так же с Ножай-Юртовским районом соседней Чеченской Республики», — говорится в сообщении министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Ремонт дороги завершился раньше запланированного срока почти на месяц. Дорожные службы усилили основание дорожного полотна на участке почти в четыре километра — с 6,4-го по 10-й км. Также было обновлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы пешеходные тротуары, мост и водопропускные трубы. Помимо этого, на этом важном участке автодороги установлены ограждения из бетонных блоков, обновлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне два года назад был открыт новый мост на автодороге «Бачи-Юрт — Ялхой-Мохк — Ножай-Юрт» до границы с Дагестаном.

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