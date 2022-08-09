В Дагестане отремонтировали дорогу, соединяющую республику с Чечней
Махачкала, 9 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Дагестане завершен ремонт автомобильной дороги «Новокули — Ножай-Юрт». Дорога является важным пупепроводом — она соединяет Новолакский район с остальной частью Дагестана, а также с соседним Ножай-Юртовским районом Чечни.
Ремонт дороги завершился раньше запланированного срока почти на месяц. Дорожные службы усилили основание дорожного полотна на участке почти в четыре километра — с 6,4-го по 10-й км. Также было обновлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы пешеходные тротуары, мост и водопропускные трубы. Помимо этого, на этом важном участке автодороги установлены ограждения из бетонных блоков, обновлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне два года назад был открыт новый мост на автодороге «Бачи-Юрт — Ялхой-Мохк — Ножай-Юрт» до границы с Дагестаном.