Красноярск, , 10:27 — REGNUM В арбитраж Красноярского края поступило банкротное исковое заявление, ответчиком в котором выступает ООО «Жилищно-строительная компания «Гранд». Иск от физлица пока к производству не приняли, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии Артёма Лаушкина появились в базе суда 27 июля 2022 года. Сумма исковых требований — 5 882 736,86 рубля.

В мае 2022 года иск к этой же строительной компании суд признал необоснованным и прекратил производство по делу о банкротстве. В качестве истцов изначально выступили 24 гражданина, но при этом до обращения в суд с соответствующим заявлением права требования к должнику они передали ООО «Паритет».