Пермь, 9 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Бывшему студенту пермского вуза, обвиняемого в массовом убийстве людей, 9 августа продлили срок содержания под стражей, сообщает портал 59.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Представитель прокуратуры ходатайствовал о продлении срока на шесть месяцев. Судья Пермского краевого суда вынес решение о том, что Тимур Бекмансуров проведёт в СИЗО ещё три месяца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, громкое преступление на территории вуза совершено 20 сентября 2021 года. Студент из ружья расстреливал людей на улице, а затем в здании университета. Погибли шесть человек. Еще десятки были ранены. Сам стрелок получил ранение при задержании и лишился части ноги. Фигурант резонансного дела содержится в специальной камере для инвалидов.