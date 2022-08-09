Донецк, 9 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:50 с украинских позиций в населённом пункте Нетайлово был открыт огонь по Куйбышевскому району Донецка. Выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Гольмовский.