ВСУ выпустили шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка
Донецк, 9 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
В 8:50 с украинских позиций в населённом пункте Нетайлово был открыт огонь по Куйбышевскому району Донецка. Выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Гольмовский.